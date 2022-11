Sachbeschädigung in Lannesdorf : Unbekannte zerkratzen Lack von geparkten Autos

Sachbeschädigung in Lannesdorf

Lannesdorf Unbekannte haben im Zeitraum von Montag bis Mittwoch den Lack von fünf Autos in der Lannesdorfer Straße zerkratzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einen nicht unerheblichen Schaden haben noch unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Montag, 17 Uhr und Mittwoch, 19:15 Uhr verursacht. Die Täter zerkratzten in der Lannesdorfer Straße den Lack von fünf geparkten Autos.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem in dem Tatzeitraum am Tatort verdächtige Personen aufgefallen sind, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.