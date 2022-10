Gesprächsreihe „Heimat und Aufbruch“ in Bad Godesberg : Lebhafte Diskussion zwischen Nostalgie und Zukunftsbildern

Gesprächsreihe „Heimat und Aufbruch“ in Bad Godesberg

Bad Godesberg Beim Godesberger Gespräch unter dem Motto „Heimat – mehr als Nostalgie“ diskutieren Gastgeber aus Kultur und Kirche mit Geschichtsexperten und Publikum über vergangene und aktuelle Lebenswelten. Am Ende landet die Debatte bei aktuellen Problemen des Stadtteils.

Vor rund 70 Gästen teilte am Dienstagabend neben den Gastgebenden Carmen Wolfram vom Schauspielhaus und Pfarrer Gianluca Carlin ein Experten-Trio für die lokale Geschichte ihre Positionen zum Heimat-Begriff vor Ort aus. Gegen Ende des Abends wurden in der offenen Diskussion mit dem Publikum aber auch bekannte Ärgernisse der heutigen Zeit thematisiert.

Auf Stichwort von Moderatorin Ebba Hagenberg-Miliu legten die Protagonisten ausgiebig ihre Definition von Heimat offen. Neben Wolfram, Chefdramaturgin des Schauspielhauses, und Carlin, leitender Pfarrer der katholischen Seelsorge in Bad Godesberg, die beide erst seit wenigen Jahren im Süden der Bundesstadt leben und über den Abend hinweg eine erfrischende Perspektive von halb-außen lieferten, blickten die weiteren Gäste vornehmlich und fundiert durch die Alteingesessenen-Brille auf den Bezirk.

Pure Nostalgie und aktuelle Willkommenskultur

Iris Henseler-Unger, Vorsitzende des Vereins Heimatpflege und Heimatgeschichte, berichtete aus Sicht einer bekennenden Friesdorferin und gab so Einblicke, wie sublokale Identifikation im „großen Ganzen“ von Bad Godesberg funktionieren kann. Der Verein bietet unter anderem Rundgänge durch die Ortsteile an, um Geschichte und Geschichten ganz nah an den Vierteln erzählen zu können.