Leerstehende Residenz in Bad Godesberg Südafrikanische Botschaft weiß von Vandalismus in ihren Bonner Immobilien

Ein Sommerlicher Spätnachmittag in der Rüdiger Straße in Mehlem: Hinter hohen Hecken und Zäunen erhascht man einen Blick auf Kieswege und gepflegte Blumenbeete. Papageien turnen in einem Walnussbaum, Elstern zetern ein Stückchen weiter, Schmetterlinge segeln zu den Blüten eines Sommerflieders. Der Straßenzug strahlt Gediegenheit aus. Umso mehr fällt die Verwahrlosung der ehemaligen Residenz des südafrikanischen Botschafters ins Auge.