Ähnliches Problem wie im Hardtbergbad : Lehrschwimmbecken an Friesdorfer Grundschule wegen defekter Heizung gesperrt

Friesdorf Nach dem Hardtbergbad in der vergangenen Woche ist nun auch das Lehrschwimmbecken der Bodelschwinghschule in Friesdorf wegen einer defekten Heizung gesperrt worden.

Das Lehrschwimmbecken der dreizügigen Bodelschwinghschule in Bonn-Friesdorf ist wegen eines Defektes an der Heizungsanlage am Dienstag gesperrt worden. Das teilte die Stadt Bonn am Nachmittag mit. Nach aktuellem Stand soll das Bad bis einschließlich Dienstag, 30. Dezember, geschlossen bleiben. „Die betroffenen Schulen und Vereine wurden bereits vom Sport- und Bäderamt informiert“, hieß es weiter in der Pressemitteilung.