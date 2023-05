Seltener Feuerwehreinsatz in Bonn-Bad Godesberg Leichtschaum verhindert großes Feuer im Reifenlager

„Man unterscheidet bei den Vorrichtungen zwischen Leicht- und Schwerschaum“, wie Frenser berichtete. In Bad Godesberg sei Leichtschaum zum Einsatz gekommen. Also ein Gemisch, das aus viel Luft, dem Schaumgemisch und nur wenig Wasser besteht. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die Wasserschäden sind geringer. Bei Schwerschaum ist der Wasseranteil viel höher. „Es dauert nicht lange, dann zersetzt sich der Schaum von selbst und die Räumlichkeiten sind wieder betretbar, sodass mit der Reinigung begonnen werden kann“, so Frenser. Die Gebäude seien zudem so konzipiert, dass das Wasser entsprechend abfließen kann, wenn es zu einem Schaumeinsatz kommt, sodass es zu keinen großen Schäden kommen kann.