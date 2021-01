Stadtentwicklung in Bad Godesberg : Letzter Schliff an den Siebengebirgsterrassen

Letzter Schliff an den Siebengebirgsterrassen

Stadtentwicklung in Bad Godesberg

Ein kleines Viertel im Viertel: Blick auf die Siebengebirgsterrassen auf dem früheren Gelände des Streitkräfteamtes in Pennenfeld. Foto: Axel Vogel

Pennenfeld Mit den Siebengebirgsterrassen sind in Pennenfeld seit 2016 auf einem 27.000 Quadratmeter großen Grundstück 257 Wohnungen entstanden. Eigentlich hätte das Projekt schon Ende 2019 beendet sein sollen.

Ein kleines Viertel im Viertel ist das, was der Wiesbadener Investor Soka-Bau mit den Siebengebirgsterrassen geschaffen hat. Auf dem früheren Gelände des Streitkräfteamtes in Pennenfeld sind seit 2016 in zwei Bauabschnitten 257 Zwei- bis Fünfzimmerwohnungen, 305 Tiefgaragenplätze, 39 Außenstellplätze und ein Kindergarten entstanden.