Neuer Service in Bad Godesberg : Lieferdienst bringt in Minuten Lebensmittel

Bad Godesberg Nach Bonn liefert Flink schon etwas länger, seit einigen Tagen nun auch in Bad Godesberg. Allerdings nur in ausgewählten Bereichen. Wo der Dienst sein Lager hat, verrät das Berliner Start-up nicht.

In Bonn gibt es die Lieferdienste, die versprechen, innerhalb weniger Minuten ganze Einkäufe bis an die Wohnungstür zu liefern, schon etwas länger. Nun bietet auch Flink diesen Service in Bad Godesberg an – allerdings nur in einem sehr begrenzten Teil der Innenstadt. Üblicherweise sind die Kuriere mit Fahrrädern unterwegs und liefern Produkte, die man zuvor per App bestellt hat. Warum Flink das Angebot nur im Innenstadtbereich anbietet und nicht darüber hinaus, erklärt ein Sprecher des Zehn-Minuten-Lieferdienstes dem GA nicht. „Wir beliefern neben Bad Godesberg noch weite Teile der Bonner Innenstadt, inklusive Beuel“, so Simon Birkenfeld. Er erklärt aber: „Wir möchten unseren Service so flächendeckend wie möglich anbieten und schließen Erweiterungen in andere Bonner Stadtteile und in der Region nicht aus“.