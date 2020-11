Autor Pierre Jarawan im Livestream : Likes und Herzchen für die Lesung

Bad Godesberg Der Schriftsteller Pierre Jarawan war am Freitag zu Besuch im Konrad-Adenauer-Gymnasium. Seine Lesung aus seinem neuen Roman konnten Interessierte corona-bedingt jedoch nur per Livestream verfolgen.

Inzwischen saß der Münchener Buchautor auch schon im Scheinwerferlicht auf der himmelblauen Couch und wurde von Almut Voß, der Leiterin des Literaturhauses, begrüßt. „So schade es ist, dass externes Publikum nur am Bildschirm teilnimmt, so großartig finde ich, dass der Austausch zwischen dem Autor und den Schülern tatsächlich live passiert“, sagte Voß. So werde Literatur mehr als Schulstoff. „Ihr selbst könnt euch dieses Buch erobern“, forderte sie die Schüler auf. Ibrahim Fakhir und Vivien Gel schnappten sich die Mikrofone und führten gut gelaunt durch den Abend. Tala Aljindi stellte den Gastautoren pointiert vor – und bat ihn dann, in Zeiten von Fake News die biografischen Fehler aus ihren Angaben herauszufischen. Was sie Pierre Jarawan nicht zweimal sagen brauchte: Na, er sei erst 15 gewesen, als er angefangen habe zu schreiben. „Und für meine Recherchen bin ich echt nie Bungee gesprungen.“ In der Livestream-Übertragung hagelte es sofort Likes und Herzen. Im Chat wurden Tipps durchgegeben: „Nicht so überbelichten“, rieten Mitschüler. Und „Wallah, redet ins Mikrofon.“

Seine Stunde schlug mit dem von ihm erdachten „Flohmarktspiel“. Auf der Bühne hatten Johanna Fleischer und er einen Schwung ausrangierter Gegenstände aufgebaut. „Davon soll ich euch jetzt drei meistbietend andrehen?“, fragte der Gastautor lachend. Spontan suchte er sich eine wackelige Lampe, eine kaputte Holzfigur und eine alte Schreibmaschine aus und bot sie zum Sonderpreis von 300 Euro an. Die Schüler grinsten. Bis Jarawan ihnen aus dem Stand eine Geschichte um einen zu Unrecht vergessenen Bonner Poeten und Friedrich-Nietzsche-Zeitgenossen erzählte, der eben diese Gegenstände hinterlassen habe. Erneut sprudelten im Chat die Herzchen und Likes. Woraufhin der Autor sich noch jeder Menge Fragen aus dem Kurs stellte.Besonders der Schreibprozess interessierte die Schüler. Und Jarawan erntete ehrfürchtiges Staunen, als er von vier Jahren Arbeit am Roman erzählte, bis er seinen nicht chronologischen Erzählstil perfektioniert hatte. „Ich habe allein 350 Seiten Manuskript gelöscht.“ Was könne Literatur in der heutigen Welt leisten, wollte der KAG-Kurs schließlich wissen. Es passiere so viel Leid weltweit, nickte der Autor, nicht nur im Libanon mit seinen unzähligen Opfern. „Wir können in der Literatur, in der Kunst dem Schweigen darüber etwas entgegensetzen“, sagte Jarawan. Und man könne, siehe „Fridays for Future“, dann auch versuchen, aktiv Veränderungen herbeizuführen.