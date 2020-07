Unfall in Bad Godesberg : Lkw fährt sich an Unterführung an der Rheinallee fest

Ein Lkw hatte sich an der Unterführung festgefahren. Foto: Petra Reuter

Bad Godesberg Ein Lastwagen ist am Montagmorgen an der Unterführung der Rheinallee in Bad Godesberg hängengeblieben. Der Lkw wurde erheblich beschädigt, die Fahrbahn war für mehrere Stunden gesperrt.



Von Petra Reuter

Für mehrere Stunden war am Montagmorgen die Unterführung an der Rheinallee in Bad Godesberg gesperrt. Ein mehr als 3,50 Meter hoher Lkw hatte sich gegen 7.30 Uhr in der Unterführung, die bis zu einer Fahrzeughöhe von drei Metern freigegeben ist, festgefahren.

Bei der Kollision mit dem Brückenkorpus wurde die rechte Seite des Lkw-Aufbaus vollständig zerstört und aufgerissen. Die linke Seite des Fahrzeugs war so stark eingerissen, dass sie quasi am seidenen Faden hing. Noch um 8:45 Uhr warteten Fahrer und Einsatzkräfte auf das Abschleppfahrzeug.