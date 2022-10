Kurfürstenallee in Bad Godesberg : Loggia am Haus an der Redoute muss restauriert werden

Loggia am Haus an der Redoute muss restauriert werden

Bad Godesberg Ein Fachrestaurator und Statiker müssen sich einer Loggia am Haus an der Redoute annehmen. Diese wurde notdürftig gesichert und muss nun restauriert werden.

Steinmetz Patrick Müller von der Denkmalpflege Pitack sichert den großen Stein auf der Ladefläche seines Lastwagens mit einem grünen Gurt. Der Stein, ein Querträger einer der beiden Loggien des Hauses an der Redoute, weist einige Risse auf. Auch die Säule, die den mächtigen Stein getragen hat, liegt am Donnerstagmorgen auf der Ladefläche des Lastwagens. Einige Tage zuvor hatte die Stadt den Bereich mit einem Zaun abgesichert und die Säule mit einem Gurt an der Fassade fixiert. „Im Fundament der Loggia – Haus an der Redoute – haben sich Werksteine gelöst“, teilte Andrea Schulte vom städtischen Presseamt auf GA-Anfrage mit.