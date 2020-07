Polizei bittet um Mithilfe : 14-jähriger Lucien W. aus Bonn wird vermisst

Bad Godesberg Der 14-jährige Lucien W. aus Bonn wird seit rund einer Woche vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe und hat nun ein Foto des Gesuchten veröffentlicht.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Lucien W. aus Bonn. Der vermisste 14-Jährige wohnt in einer Jugendhilfeeinrichtung in Bad Godesberg und wurde dort zum letzten Mal am Sonntag, 19. Juli, gesehen.