Ludwig Rintelen Und dann holte ihn die Gestapo ab

Wie leicht auch hochverdiente Bürger unter totalitären Regimen ausgeschaltet werden und in Haft verschwinden können, zeigt der Fall des Godesberger Juristen Ludwig Rintelen (1873-1955). Dieser vormalige Regierungsrat war im Ersten Weltkrieg Leiter der landwirtschaftlichen Verwaltung im besetzten Belgien, seit 1922 Chef der herzoglich-arenbergischen Verwaltung und schließlich im reifen Alter Rechtsanwalt in der Badestadt gewesen. Seit dem 8. Mai 1933 leitete Rintelen ehrenamtlich unter anderem die Geschicke des Godesberger Verschönerungsvereins, des heutigen Heimatvereins. Der promovierte Jurist war keineswegs ein Widerstandskämpfer gegen die Nazis. Rintelen, der bei Versammlungen gern lateinische Gedichte zitierte, war, als gewaltsame Ausgrenzung in Deutschland längst Alltag geworden war, wegen seiner „treuen und warmherzigen Art“ geschätzt, wie Dietrich Jung später in den Godesberger Heimatblättern schrieb.