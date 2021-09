Sport im Kurpark Bad Godesberg : Lust auf Bewegung und eine Turnmatte reichen

Linkes Bein strecken: Rita Scheel leitet in Kurpark die Teilnehmer an. Foto: Stefan Knopp

Bad Godesberg Für Anfänger und Bewegungsabstinenzler: Stadtsportbund und Godesberger Turnverein wollen den Körper „sanft“ zur Bewegung führen. Auf alle viere müssen die Teilnehmer trotzdem.



Gymnastik alleine zu Hause machen, das ist ja gut und schön, und in Coronazeiten war das lange Zeit die einzige Möglichkeit. Aber das erfordere auch Disziplin, meinte eine Frau, die am Dienstag im Bad Godesberger Kurpark den Anweisungen von Rita Scheel folgte. Stehend die Hände an die jeweiligen Schultern und diese kreisen lassen. Auf alle Viere gehen und dann die gegenüberliegenden Arme und Beine nacheinander ausstrecken. Liegend ein Bein anwinkeln und das andere lang machen. Und so weiter.

Sie jogge viel, sagte die Frau. „Aber das ist nur für die Beine. Ich muss unbedingt etwas für den ganzen Körper tun.“ Da war sie froh, von dem neuen gesundheitsorientierten Bewegungsangebot zu hören, das der Stadtsportbund Bonn zusammen mit dem Godesberger Turnverein seit Ende August anbietet. Immer dienstags von 10 bis 11 Uhr leitet Scheel auf der Rasenfläche zwischen der Tennisanlage und der Straße Am Kurpark diejenigen an, die dorthin kommen und bereit sind mitzumachen. In dieser Stunde wird der ganze Körper aktiviert.

„Sanft zur Bewegung führen“

Am ersten Dienstag kamen 13 Leute, am zweiten auch, aber es waren überwiegend andere, sagte Scheel. Das Angebot richtet sich laut Susanne Horschel vom SSB eigentlich an Anfänger und an Menschen, die sich längere Zeit nicht mehr sportlich bewegt haben – zum Beispiel weil es coronabedingt nicht möglich war – und das jetzt wieder anfangen wollen. Man wolle die Leute „sanft zur Bewegung führen“, sagte sie. Und das unter freiem Himmel, was in der Pandemie die sinnvollste Lösung ist, und niederschwellig ohne Kosten, Anmeldung und Vorkenntnisse.

Die Bewegungs-, Atem- und Entspannungsübungen werden im Rahmen des Projektes „bewegt GESUND bleiben in NRW“ des Landessportbundes angeboten. Bei der Suche nach einem Anbieter kam man auf den GTV, dessen Übungsleiterin Rita Scheel die Kompetenz und die Zeit dafür hat. Scheel bedauerte, dass die Anfänger, die in der ersten Sitzung dabei waren, zur zweiten nicht wiederkehrten. Da fand man nur sporterfahrene Leute, die bei Sport im Park mitmachen – und Scheel dadurch auch kennen – oder sich sonst viel bewegen. „Ich mache seit Jahrzehnten alles Mögliche“, sagte Rosemarie van Rienen. Wegen der Pandemie gehe sie derzeit noch nicht in die Hallen. „Turnen im Freien ist immer schön“, fand sie. Deshalb gehe sie auch gerne zu Sport im Park, das in zwei Wochen endet und laut Horschel nach wie vor gut besucht ist.

In der Gruppe entwickle sie einen anderen Ehrgeiz als alleine, sagte Teilnehmerin Astrid. Scheel hat auch festgestellt, dass viele Leute, die nach langer Zeit mit Gymnastik daheim wieder in die Turnhallen gehen, Nachholbedarf haben. „Ich sehe, was die zu Hause gepfuscht haben.“ Den Leuten sei auch wichtig, dass jemand notfalls ihre Körperhaltung korrigiert. Scheel bedauert, dass wenig Männer beim Sport im Freien mitmachen: Am Dienstag waren zwei gekommen, einer davon war ihr eigener Ehemann.