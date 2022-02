In der Steillage des Lyngsberges : Zwei Kletterer sammeln Müll in luftiger Höhe

Im Gespräch

Zu wilden Müllkippen in der Stadt sprach Axel Vogel mit Jérôme Lefèvre, Sprecher von Bonnorange:

Wie hat sich das Aufkommen seit Ausbruch der Corona-Pandemie entwickelt?

Jérôme Lefèvre: Wilde, illegale Müllkippen haben auch vor der Pandemie schon zu Mehraufwand geführt, dessen Kosten die Allgemeinheit über die Abfallgebühr trägt. Unabhängig vom Aufwand an der jeweiligen wilden Müllablagerung bemerken wir in den letzten Jahren einen Anstieg: monatlich durchschnittlich 265 wilde Müllablagerungen in 2021 gegenüber 196 in 2020 und 155 in 2019. Kann der Müll aufgrund der vorgefundenen Menge nicht von den Bezirksbeauftragten und den Kolonnen der Stadtreinigung geladen werden, kommt eine extra dafür eingerichtete Tour mit einem Abfallsammelfahrzeug zum Einsatz. Diese hat in 2021 rund 440 Tonnen eingesammelt.

Was gibt es für legale Zusatzmöglichkeiten der Müllentsorgung?

Lefèvre: Wir holen beispielsweise auf Bestellung kostenlos Elektrogroßgeräte bei den Bonner Haushalten ab und betreiben zwei Wertstoffhöfe, die unter anderem gefährliche Abfälle annehmen. Außerdem bieten wir die kostenlose Sperrmüllabfuhr an drei festen und einem flexiblen Termin im Jahr an. Fallen zusätzliche Restabfallmengen an, sind unsere Beistellsäcke die bequemste Lösung zur Entsorgung. Mit einem Volumen von 70 Litern können die Säcke am Tag der Abfuhr einfach zur Grauen Tonne an den Gehwegrand gestellt werden. Die umweltfreundlichen grauen Foliensäcke mit schwarzem Bonnorange-Aufdruck bestehen aus Recyclingmaterial, tragen den Blauen Engel und sind für 3,50 Euro pro Stück über den Handel erhältlich.

Wie wird das Ausbringen von wildem Müll eigentlich geahndet?

Lefèvre: Wilder Müll ist eine Ordnungswidrigkeit, da von ihm eine Gefährdung für Boden, Grundwasser, Luft, Pflanzen und Lebewesen ausgeht. Darum ist das Ausbringen solchen Mülls als Ordnungswidrigkeit in der Abfallsatzung bußgeldbewehrt. Die Abfallsatzung von Bonnorange sieht für Ordnungswidrigkeiten Geldbußen bis zu 5.000 Euro vor. Bei schweren Umweltverschmutzungen findet §69 Abs. 3 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes Anwendung, wonach Bußgelder von bis 100.000 Euro verhängt werden können.