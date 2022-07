Trauriges Ende nach 147 Jahren : Männergesangsverein Plittersdorf löst sich auf

Plittersdorf Kein Nachwuchs, stattdessen nur noch traurige Abschiede: seit Jahren schon stand der Männergesangsverein Eintracht Plittersdorf vor dieser Realität. Während anderswo junge Chöre aus dem Boden sprießen, muss der traditionsreiche Verein nach 147 Jahren die Segel streichen.

Pandemie als Hürde für den Männergesangsverein

Liebgewonnene Traditionen müssen künftig ohne den Plittersdorfer Gesangsverein stattfinden. Das Maiansingen am Schaumburger Hof an jedem 30. April etwa, gehörte seit Ewigkeiten zum Pflichtprogramm des Chors. Es lag auch dem Mann am Herzen, der künftig keinen Verein mehr mitzuführen hat: „Ich fand es von Beginn an toll. Anlässe wie diesen werde ich vermissen.“ Er sei dabei, seinen Frieden mit der Zeit in der Plittersdorfer Gemeinschaft zu machen. Dem Hobby will er treu bleiben: „Ich habe mich einem Kirchenchor angeschlossen.“ Vor Jahren habe es Fusionsgespräche mit einem anderen traditionsreichen Gesangsverein gegeben: „Das haben unsere damals schon teils sehr betagten Mitglieder abgelehnt.“ Ob ein Anschluss die richtige Entscheidung gewesen wäre? „Es war die Entscheidung jener Zeit. So war es eben.“