Einkaufen für die Feiertage Was die Leute vor Ostern auf den Godesberger Märkten kaufen

Stefan Stuch (60) hat das Eis ausgelegt und darauf appetitlich seine Ware ausgelegt. „Der Karfreitag ist aufs Jahr gesehen ein besonderer Tag. Es wird in vielen Familien traditionell noch Fisch gegessen, aber mittlerweile weniger aus religiösen Gründen“, sagt der Fischhändler, dessen Mitarbeiter an Gründonnerstag in allen Filialen im Einsatz sind. Stuch selbst hat seine Wagen in Bonn und in Mehlem aufgebaut. Für ihn ist es übrigens bereits der 40. Karfreitag hinter der Theke.