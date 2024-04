Als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine Es steht wieder ein Maibaum vor dem russischen Generakonsulat in Schweinheim

Rechtzeitig zum 1. Mai steht wieder ein Baum gegenüber dem russischen Generalkonsulat in Schweinheim. – genauer: eine rund vier Meter hohe, mit blau-gelben Farbbändern geschmückte Birke. Die hatte Günther Taube, Mitorganisator der regelmäßigen Mahnwachen vor dem Generalkonsulat gegen den Krieg in der Ukraine (der GA berichtete mehrfach), am Dienstagnachmittag in der Waldstraße gegenüber der russichen Vertretung zusammen mit Mitstreitern aufgestellt. Und zwar als anhaltendes Zeichen der Solidarität mit der überfallenen Ukraine, wie Taube betonte. Ihren Platz hat die Birke wieder genau dort bekommen, wo nach dem Überfall Russlands auf das Nachbarland bereits rund zwei Jahre lang eine Birke als Solidaritätadresse gestanden hatte. Diese war jedoch nach der Mahnwache anlässlich des zweiten Jahrestages des Angriffs Russlands auf die Ukraine und zum Gedenken an den wenige Tage zuvor in russischer Haft gestorbenen russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny zerstört worden, berichtete Günther Taube.