Auf der Suche nach dem neuen Lannesdorfer Maikönigspaar Maiversteigerung zwischen Europaletten

Exakt 14.210 Mai-Mark für seine Königin: Mit dieser Summe hat sich Christian Theisen seine langjährige Freundin Kerstin Walgenbach für die Festtage an seine Seite geholt. So zahlte er bei der Maiversteigerung in Lannesdorf am Ende 1421 Euro, denn eine Mai-Mark sind zehn Euro-Cent. Das Geld wird fürs Maifest verwendet.