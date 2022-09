Stadt Bonn will Entwurf zügig prüfen : Malentes Theater Palast legt neues Brandschutzkonzept vor

Stadt Bonn will Entwurf zügig prüfen

Pützchen Die Stadt Bonn hat am Mittwoch zugesagt, das neue Brandschutzkonzept von Malentes Theater Palast schnell zu prüfen. Ob die Premiere am 16. September wie geplant stattfinden kann, steht jetzt noch nicht fest.

Nachdem in den vergangen Tagen die Verhandlungen zwischen der Stadt Bonn und der Geschäftsführung von Malentes Theater Palast bezüglich einer Spielgenehmigung in Pützchen wegen der Brandschutz-Problematik nahezu gescheitert waren (der GA berichtete), ist jetzt wieder Bewegung in die Verhandlungen gekommen.