Ausstellung im Haus an der Redoute Bad Godesberg : Manfred Weil zum Hundertjährigen

Bad Godesberg Der Bad Godesberger Bezirksbürgermeister Christoph Jansen hat im Haus der Redoute eine Ausstellung mit 60 Werken des Künstlers Manfred Weil eröffnet. Es handelt sich um eine Retrospektive, die einen Überblick über sein Werk gibt.

100 Jahre alt wäre der Künstler Manfred Weil in diesem Jahr geworden. Anlässlich dieses Jubiläums eröffneten Bezirksbürgermeister Christoph Jansen mit der Kuratorin und Tochter des Künstlers Schulamith Weil im Haus an der Redoute die Ausstellung „100 Jahre Manfred Weil – 70 Jahre künstlerisches Schaffen. Eine Retrospektive“.

Die Anordnung der knapp 60 Werke in den verschiedenen Räumen habe sie absichtlich nicht chronologisch gestaltet, so Weil. Auf diese Weise stünden die Bilder an den Wänden in einer spannenden Kommunikation zwischen den verschiedenen Schaffensphasen des Künstlers. „Gegenständliches schaut auf abstrakte Bilder und umgekehrt“, beschrieb die Tochter. Die Karikaturen, ursprünglich für den „Vorwärts“ gezeichnet, seien erschreckend aktuell, fand Weil. So wecke eine abgebildete Freiheitsstatue, die mit dem Fuß auf dem Nacken eines schwarzen Menschen steht, Assoziationen an jüngere Geschehnisse.