Kuriose Begegnung : Mann fährt in Bad Godesberg Skelett spazieren

Bad Godesberg Weil er sich als VfL-Bochum-Fan über den letzten Tabellenplatz der Schalker freut, fährt ein 53-jähriger Bonner nun mit einem Skelett herum. Dieses trägt ein Schalke-Trikot und ist mit Handschellen gesichert.

Etwas irritiert zeigte sich unser Fotograf Axel Vogel, als er jetzt in obiger Situation auf der Adenauerallee in Richtung Bonn in die Augen eines Skeletts blickte. Es saß auf der Rückbank eines silbernen Opels, sein Handgelenk steckte in Handschellen. Und diese wiederum waren wie im Film am oberen Handgriff befestigt.