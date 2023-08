Ein Besuch bei der Probe Marabu Theater aus Beuel startet mit „PerforMe“ in die neue Spielzeit

An diesem Freitagabend startet das Marabu Theater in Beuel mit der Uraufführung von „PerforMe“ in die neue Spielsaison. In dem Stück geht es um Selbstdarstellung in einer schnelllebigen Welt, um die Inszenierung des perfekten Lebens, um den Wunsch nach Anerkennung und Aufmerksamkeit. Das Junge Ensemble Marabu verhandelt Fragen wie: Gibt es da überhaupt so etwas wie ein wahres Ich – oder schlüpfen wir nur immer und immer wieder in neue Rollen, die unseren inneren Kern verdecken?