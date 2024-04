Drei flüchtige Verdächtige Das ist zu der Gruppenschlägerei in Bad Godesberg bekannt

Bad Godesberg · Am Freitagabend kam es in Bad Godesberg, in unmittelbarer Nähe zum Kinopolis, zu einer Massenschlägerei. Dabei soll auch eine ungewöhnliche Waffe im Spiel gewesen sein.

15.04.2024 , 16:46 Uhr

Nach der Schlägerei am Freitagabend sichert die Polizei die Spuren. Foto: Ayla Jacob





Von Ayla Jacob Redakteurin Bad Godesberg