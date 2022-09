30 Kräfte im Einsatz : Mehlem: Brand an Seniorenheim

Mehlem Zu einem kleineren Brand am Seniorenzentrum Domhof musste die Feuerwehr am frühen Samstagabend ausrücken.

Ein Brand in einem außenliegenden Belüftungsschacht am Seniorenzentrum Domhof in Mehlem hat am frühen Samstagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Möglichweise hatte eine glimmende Zigarettenkippe, die in den Schacht geworfen worden war, zu dem Feuer geführt.