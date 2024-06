Mehr Raum für die Jugendlichen Der Mehlemer Jugendtreff Rheingold zieht um

Dass sich die Kinder tatsächlich selbst mit einbringen und mitentscheiden können, soll laut Töller auch in den neuen Räumlichkeiten des Rheingold in der Meckenheimer Straße sichtbar werden. Die heutige Cafeteria des Pfarrheims soll ab dem Juli als Hauptraum des Jugendtreffs dienen. „Es wird einen großen Tisch geben, an dem wir zusammenkommen und essen können“, beschreibt die Einrichtungsleiterin. Die Wände werde eine Graffiti-Künstlerin in Absprache mit den Kindern und Jugendlichen gestalten. Darüber hinaus seien in dem Raum eine Kreativ- und Spielecke vorgesehen.