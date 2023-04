Ehemalige Jugoslawische Botschaft So bereitet die Stadt das Bauprojekt „Schlosshöfe“ in Mehlem vor

Wie berichtet, plant ein Investor auf dem Gelände an der Schlossallee 5 ein Wohnprojekt mit 68 Wohnungen inklusive Supermarkt. Dabei soll es sich nach letzten Planungen um einen Discounter handeln. Die Vorbehalte in der Mehlemer Bürgerschaft waren von Beginn an groß, Kritik gab es vor allem an der Dimension des Projekts.