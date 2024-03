Beim zweiten Versuch erfolgreich Mehlemer gründen neuen Bürger- und Heimatverein

Auch Denkmäler in Mehlem sollen mit ehrenamtlichem Engagement zum Wohl eines kulturell ansprechenden und förderlichen Miteinanders im Ortsteil erhalten werden. Besonders will man sich beim neuen Bürger- und Heimatverein Mehlem um die Dokumentation der Historie des Ortes Mehlem und der Übermittlung dieser an die Bürger kümmern. In der Satzung findet auch der Aspekt Erwähnung, dass der neue Verein die Anliegen von Bürgern gegenüber der Bezirksvertretung Bad Godesberg, der Stadtverwaltung und dem Rat der Stadt Bonn sowie anderen Behörden oder Gremien mit lokalem Bezug und übergeordneten Interesse bei ihren Aufgaben unterstützen will, dazu einmal jährlich eine Bürgerversammlung durchführen will.