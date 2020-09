Aloisiuskolleg und Pädagogium in Bad Godesberg : Mehr als 2,5 Millionen Euro für Umbau von Privatschulen

Aloisiuskolleg und Pädagogium in Bad Godesberg

Das Aloisiuskolleg hat in neue Technik für die Klassenräume investiert: Hier nutzt die Klasse 9 a die Ausstattung beim Lateinunterricht mit Lehrer Gustav Venth. Foto: Axel Vogel/AXEL VOGEL

Bad Godesberg Zwei weiterführende Schulen in Bad Godesberg, das Aloisiuskolleg und Pädagogium, haben in Gebäude und Ausstattung investiert. Beide Privatschulen investierten jeweils mehr als eine Million Euro.

Zwei weiterführende Privatschulen in Godesberg haben in ihre Gebäude investiert. Das jesuitische Aloisiuskolleg (Ako) weihte kürzlich seine zum Schuljahrsbeginn fertiggestellten sechs neuen Klassenräume sowie den neuen Basketballplatz mit modernem Tartanbelag feierlich ein.

In den letzten beiden Jahren seien schon erhebliche Mittel in die gebäudetechnische und digitale Infrastruktur gesteckt worden, die „im Hintergrund unbemerkt, aber unentbehrlich“ seien, so Pater Löwenstein. „Insgesamt wurde über eine Million Euro investiert.“ Möglich gemacht hätten das viele Spender der Stiftung Aloisiuskolleg, öffentliche Förderprogramme für den digitalen Ausbau von Schulen und großzügige Zuschüsse des Erzbistums Köln.