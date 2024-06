Gothic Karneval, Sport und mysteriöse Kostüme So lief das Sommerfest in Bad Godesberg

Während Nallawangsa immer wieder in der sogenannten Gasse das typische Szenario bei einem Einwurf erklärte, jubelten ihm kreischende Kinder am Rande des Geschehens zu und wollten es nachmachen. Rugby gehört in Deutschland zu den Nischensportarten, dabei scheint er sehr interessant zu sein. „Es gibt heute auch den Tag des Bonner Sports auf dem Münsterplatz. Auf den Pflastersteinen können wir aber nicht so viel von unserem Sport zeigen“, sagte Anke Rolfes vom RCBRS. Da biete sich das alljährliche Sommerfest in Bad Godesberg hervorragend an. Die Rugbysportler werden auch in gut einem Jahr wieder dabei sein. Vielleicht wird die Rekordteilnahme bei Sommerfest dann erneut gebrochen.