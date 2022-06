Jugendarbeit in Bad Godesberg : Mehr und vielfältigere Besucher im One World Café im Hansa-Haus

Bad Godesberg Für einen Besucher ist das One World Café in Bad Godesberg nicht nur ein Treffpunkt, sondern nach seinen Angaben eine „Therapie“. Die Einrichtung für Offene Jugendarbeit im Hansa-Haus konnte trotz Pandemie den Kontakt zu den Jugendlichen halten.

Im internen Jahresrückblick der Einrichtung äußert jemand Dank für die „hinausreichende Jugendarbeit“, so der Fachbegriff dafür, dass das Team auch in die Innenstadt, in den Kur- und Redoutenpark, rund um die Godesburg, an die Rheinallee und den Bahnhof geht: „Ich bin froh, dass ich im Park angesprochen wurde.“