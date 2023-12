Wohnprojekt in Bad Godesberg Gemeinsam mit anderen Zuhause

Bad Godesberg · In der Kreisauer Straße in Plittersdorf leben ganz unterschiedliche Menschen gemeinsam in einem Haus. Claudia Koenig ist hier nach Jahren im Ausland zuhause. Sie kennt die Vorzüge, aber auch die Herausforderungen dieses Wohnprojekts.

28.12.2023 , 15:42 Uhr

Claudia Koenig fühlt sich wohl in ihrer Wohnung im Mehrgenerationenhaus. Foto: Axel Vogel

Von Gabriele Immenkeppel

Claudia Koenig hat es sich gemütlich gemacht: In dem maßgefertigten Regal stehen Erinnerungsstücke an ein bewegtes Berufsleben, das gemütliche Sofa verbindet den Wohn-Essbereich mit der Küche, auf dem Tisch steht ein bunter Blumenstrauß. Oft genießt sie den Trubel im Haus, wenn Kinderlachen zu hören ist, oder sich die Kleinsten im Garten amüsieren.