Kommentar zum Nikolausmarkt Merkwürdige Rummelbude gehört nicht vors Theater

Den anderen Ständen täte es ohnehin gut, wenn sie insgesamt ein bisschen mehr zusammenrücken würden. Gemütlich – oder hyggelig, wie es in Anlehnung an die wintererprobten Dänen heute heißt. Die würden sich auch keinen Stofftierautomaten in die gute Stube stellen. Die anderen Schausteller tun unterdessen viel für die weihnachtliche Stimmung in Godesberg, sie haben die Buden geschmückt und überall duftet es nach Glühwein und Süßigkeiten. Wer überdimensionale Teddys gewinnen möchte, kann das auch tun, aber bitte nicht direkt am Schauspielhaus.