Von mehreren Personen attackiert 21-Jähriger schwebt nach Messerangriff in Bad Godesberg in Lebensgefahr

Die Ermittlungen zu der Messerattacke in Bad Godesberg, bei der am Mittwochmittag ein 21-Jähriger schwer verletzt wurde, laufen auf Hochtouren. Nach wie vor ist die Polizei auf der Suche nach den unbekannten Personen, die ihr Opfer in der Nähe eines Glascontainers an der Pfarrer-Minartz-Straße, Ecke Am Fronhof angegangen haben sollen. Nach Informationen des General-Anzeigers wurde er mit einem Messer niedergestochen. Der 21-Jährige lief dann nach Auskunft der Polizei in Richtung Am Fronhof, wo er vor einem Friseurladen erstversorgt wurde.