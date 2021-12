Mordkommission ermittelt : Zwei Männer bei Messerangriff in Bad Godesberg schwer verletzt

Von dem Messerangriff, bei dem zwei Männer schwer verletzt wurden, zeugt nur am Tatort nur noch ein Stückchen Absperrband der Polizei. Foto: Maximilian Mühlens

Bad Godesberg Eine Mordkommission der Bonner Polizei ermittelt nach einer Messerattacke in Bad Godesberg gegen zwei Jugendliche. Einen der Täter konnte die Polizei mittlerweile vorläufig festnehmen, der Aufenthaltsort des anderen ist unklar.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maximilian Mühlens

Wie die Polizei erst am Freitag mitteilte, kam es bereits vor einer Woche am 10. Dezember im Bereich des Hochkreuzes in Plittersdorf zu einem Raub, bei dem zwei Männer schwer verletzt wurden. Demnach wurden die 20 und 22 Jahre alten Männer von zwei 17 und 18 Jahren alten Männern, die innerhalb einer fünfköpfigen Gruppe unterwegs waren, gegen 20 Uhr angegriffen.

Der Angriff soll sich nach GA-Informationen zwischen der Fußgängerampel und Malentes-Theaterpalast auf dem Gehweg ereignet haben. Zunächst forderten die beiden Männer zwei Halsketten des 22-Jährigen ein und rissen sie ihm im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung vom Hals. „Im folgenden Gerangel, so der bisherige Ermittlungsstand, verletzten der 17-Jährige und der 18-Jährige die beiden Geschädigten dann mit Messern“, so die Polizei. Die Verletzten flüchteten auf ein nahes Tankstellengelände und riefen die Polizei.

Tankstellen-Chef leistete Erste Hilfe

Ein Mitarbeiter der Tankstelle berichtete, dass sein Chef am Tatabend Hilfeschreie hörte und gleich nach draußen eilte und erste Hilfe leistete. Die Beamten leiteten eine Nahbereichsfahndung ein, die Gesuchten und ihre drei Begleiterinnen konnten allerdings nicht mehr angetroffen werden. Der Tankstellen-Chef sei von der Polizei auch nach Videoaufnahmen gefragt worden, allerdings hatte keine der Kameras den Tatbereich im Blick.

Aufgrund der Schwere der Tat und der Verletzungen übernahm noch am Abend eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung des ersten Kriminalhauptkommissars Michael Brück in Abstimmung mit Staatsanwältin Carola Stagniere die Ermittlungen. Relativ schnell konnten die Ermittler die beiden Tatverdächtigen identifizieren. Polizeisprecher Simon Rott erklärte auf Nachfrage, dass sich Täter und Geschädigte nicht kannten.

Am Dienstag, 14. Dezember, konnte der gesuchte 18-Jährige vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht werden. „Nach ersten Ermittlungen wurde er in Ermangelung von Haftgründen wieder entlassen, gegen ihn wird weiter wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung ermittelt“, so die Bonner Polizei in einer Mitteilung. Derzeit noch unklar ist hingegen der Aufenthaltsort des 17-jährigen Tatverdächtigen. Dieser sei aus einer Kölner Jugendeinrichtung „abgängig“. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes weiter ermittelt. Er hatte seinem Opfer nämlich schwere Verletzungen zugeführt. Wie es den beiden Geschädigten mittlerweile geht und ob sie sich noch im Krankenhaus befinden, konnte Polizeisprecher Rott am Freitag nicht sagen. Der 18-Jährige aber auch die Begleiterinnen sollen aus der Umgebung stammen.

Polizei hat erste Hinweise auf Bande erhalten