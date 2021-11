17-Jähriger verletzt : Polizei ermittelt Verdächtige nach Messerattacke in Bad Godesberg

Bad Godesberg Nach der Messerattacke auf einen 17-Jährigen in Bad Godesberg hat die Polizei drei Jugendliche aus Bonn festgenommen. Gegen zwei der Tatverdächtigen erhärtete sich der Verdacht.

Nach einer Auseinandersetzung, bei der ein 17-Jähriger in der Nacht zu Samstag in Bad Godesberg lebensbedrohlich verletzt wurde, hat die Polizei am Donnerstag erste Ermittlungsergebnisse mitgeteilt. Am Mittwochmorgen seien drei ebenfalls 17-jährige Bonner in ihren Wohnungen vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht worden. Das hatte die Mordkommission veranlasst, die sich noch in der Tatnacht aus Polizei und Staatsanwaltschaft gebildet hatte.