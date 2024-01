Außer Lebensgefahr Messerattacke in Bad Godesberg: Zustand des 21-Jährigen hat sich stabilisiert

Es war eine Tat, die bei vielen Bad Godesbergern für Entsetzen gesorgt hat. Am vergangenen Mittwoch, am helllichten Tag, attackierten einige unbekannte Personen einen 21-Jährigen in der Godesberger Innenstadt so massiv, dass er in Lebensgefahr schwebte. Wegen seines Gesundheitszustandes konnte das Opfer bislang noch nicht vernommen werden, allerdings hat sich sein Zustand laut Polizei mittlerweile stabilisiert.