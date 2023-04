Weißes Haus am Rhein in Bad Godesberg Michael Gossler ist neuer Küchenchef im Rheinhotel Dreesen

Die neuen Bierbänke stehen noch gut verpackt im großen Biergarten des Rheinhotel Dreesen. Gärtner schwirren umher und bereiten auch das Grün und die Pflanzenwelt für den Saisonstart der Biergarten-Saison 2023 am Donnerstagnachmittag vor. Erstmalig dabei: Michael Gossler. Der 39-Jährige ist der neue Küchenchef. Also auch derjenige, der dafür Sorge trägt, was im Biergarten auf die Teller kommt. Dazu wird die klassische Bratwurst, aber auch ein Angebot für Vegetarier gehören. Eine Krainer-Wurst wird ebenfalls im Programm sein, die ein wenig für die kulinarischen Einflüsse Gosslers steht. Denn seine Kreationen seien eine Verbindung zwischen der französischen, deutschen, alpinen aber auch asiatischen Küche. So könne er seine Gäste auf eine kulinarische Reise durch die verschiedenen Regionen und Saisons mitnehmen.