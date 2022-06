Kulissengespräch in Bad Godesberg : Michael Klevenhaus vereint Beethovens schottische Lieder mit gälischen Originalen

Bad Godesberg Beethoven auf Gälisch: Sprach- und Musikwissenschaftler Michael Klevenhaus hat die schottischen Lieder des Komponisten und ihre gälischen Originale wieder zusammengebracht. Darüber sprach er beim Kulissengespräch mit Sabine Köhne-Kayser.

Ein Tausendsassa, ja, diese Bezeichnung gefällt Michael Klevenhaus. „Das ist ein schöner alter Begriff.“ Er passt auch zu ihm, weil er so viel macht: Er unterrichtet zum Beispiel das schottische Gälisch, musiziert, leitet die Cafés im Kunstmuseum und im Haus der Bildung, hat sich mit Beethovens Bearbeitungen schottischer Lieder beschäftigt und Theater gespielt. So hatte Sabine Köhne-Kayser, Vorsitzende des Vereins Kunst und Kultur in Bad Godesberg, eine Menge Stoff für das Kulissengespräch mit ihm am Sonntag auf der Bühne des Kleinen Theaters vor der Schrottplatz-Kulisse der Komödie „Zickenzirkus“.