Fehler in Fernwärmerechnungen Mieter auf dem Heiderhof müssen nachzahlen

Der vorige Herbst war mild, und auch der Winter kündigte sich im vergangenen Jahr nicht mit unerwartet starken Kälteeinbrüchen an. Ein Start in die kühle Jahreszeit, mit dem sich viele im Hinblick auf die enorm gestiegenen Energiekosten anfreunden konnten. Daher wunderten sich die Mieter der Häuser der Wohnbau Service Bonn GmbH (WSB) auf dem Heiderhof nicht, als sie ihre Fernwärmeabrechnung für 2023 mit niedrigeren Verbrauchswerten als im Vorjahr in den Briefkästen fanden. „Ich hatte mich schon gefreut, dass ich in Zukunft weniger bezahlen muss als bisher“, sagt eine junge Anwohnerin aus dem Schlehenweg. Doch die Freude hielt nur kurz.