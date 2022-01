Tunneleinfahrt gesperrt : Mindestens eine verletzte Person bei Verkehrsunfall im Godesberger Tunnel

Bad Godesberg Im Bereich des Godesberger Tunnels hat es am Samstag einen Unfall gegeben. Mindestens eine Person wurde verletzt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Am Samstag hat es im Godesberger Tunnel in Höhe der Tunnelausfahrt in Fahrtrichtung B9 gegen 13.30 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, ist mindestens eine Person verletzt worden. Mehrere Fahrzeuge sind in den Unfall involviert.