Großes Polizeiaufkommen in Bad Godesberg : Ministerpräsidenten treffen sich am Abend in der Redoute

Bad Godesberg Nach dem Empfang und ersten Gesprächen der zweitägigen Ministerpräsidentenkonferenz auf dem Petersberg in Königswinter treffen sich die Länderregierungschefs am Donnerstagabend in der Redoute in Bad Godesberg.

Am Donnerstagabend war das große Polizeiaufkommen rund um die Redoute in Bad Godesberg kaum zu übersehen: An jeder Ecke parkten Mannschafts- und Streifenwagen. Gegen 18.30 Uhr sperrten die Beamten die Brunnenallee, die Straße Am Kurpark, die Schwertberger Straße und die Junkerstraße. Am Abend nach dem Start der Ministerpräsidentenkonferenz auf dem Petersberg haben sich die Länderregierungschefs laut Polizeiangaben in der Redoute zu einem Abendessen getroffen. In Kolonnen kamen sie an dem geschichtsträchtigen Ort an. Gekrönte Häupter, Präsidenten und hochrangige Politiker wurden zu Bonner Hauptstadtzeiten immer wieder in der Redoute empfangen.