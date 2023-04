Äußerungen zu Missbrauchsskandal Jesuitenspitze rügt ehemaligen Ako-Rektor Theo Schneider

Diese erweckten den Eindruck, als könne es an den „zahlreichen glaubwürdigen Berichte von Betroffenen“ am Ako und an deren Dokumentation im vom Orden beauftragten Zinsmeister-Bericht von 2011 Zweifel geben, führt der Provinzial aus. „Die Verlässlichkeit dieser Grundlage zu bestreiten, bedeutet deswegen auch, die Glaubwürdigkeit und Legitimität des gesamten Aufarbeitungsprozesses zu bestreiten, der in den letzten Jahren stattgefunden hat. Dagegen verwahre ich mich.“