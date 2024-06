Friesathlon an diesem Sonntag in Friesdorf Mit 84 Jahren macht „Johnny“ vielen noch was vor

Einmal mitmachen beim Friesathlon und jede Menge Spaß haben. Ja, das geht. Doch unterschätzen sollten Teilnehmer die einzelnen Etappen nicht. Denn als Erstes geht es mit dem Rad ganz schön den Berg hoch bis zum Annaberger Hof. Nach den elf Kilometern schließen sich acht Kilometer Laufen und 500 Meter Schwimmen an. Doch dieser etwas andere Triathlon – wieder an diesem Sonntag – ist mit seinen Disziplinen so konzipiert, dass jeder ihn mit ein bisschen Training gut bewältigen kann. Ein Urgestein ist dabei Adolf „Johnny“ John, der sich sein Leben ohne Bewegung kaum vorstellen kann. 84 Jahre ist er jetzt und noch immer eine richtige Sportskanone.