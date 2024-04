Bonner Lieblingslokale Mit Bonns Promiköchen im Pasta-Paradies Valtellina in Bad Godesberg

Ein langes Tal. Und alles, was daherkommt, schmeckt so gut. Davon konnte sich der Bonner Koch Klaus Velten schon selbst überzeugen, als er im Veltlin in Norditalien an der Grenze zur Schweiz zu Gast war. Die Italiener nennen es selbst Valtellina – genau so, wie das Restaurant im Herzen von Bad Godesberg heißt. Velten und sein Kompagnon Christoph Dubois von den Kochateliers an der Friesdorfer Straße lieben es seit Jahren heiß und innig. Sie verraten, warum sie dort Stammkunde sind und was ihnen dort am besten schmeckt.