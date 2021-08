Sommerfest auf dem Heiderhof : Mit Jongleuren und Livebands

Heiderhof Der Heiderhof feierte am Samstag sein Sommerfest und viele Besucher kamen. Zwei Bands spielten live, berichteten zuvor die Veranstalter Yaritza und Eric Buschbell vom Café „Bonner Eiszeit“, die seit Juni ein buntes Unterhaltungsprogramm im Höhenortsteil organisieren.

Eben hatte die Pop-Band „White Maze“ dem Publikum an den Tischen eingeheizt. In der Pause zeigten Zauberkünstler Felix Bergmann und Akrobatin Bente Zeppen „Wunder für jeden Anlass“, wie sie sagten. „Wie macht ihr das?“, staunten Kinder über die Jonglierkünste der beiden Schüler, die zu den Nachwuchskünstlern der Zirkusschule „Don Mehloni“ gehören. Inzwischen hatte die Band „Another Cup of Coffee“ mit Bob-Dylan-Titeln zu spielen begonnen. Und drüben am Essenstand reichte Katerine Monkada mexikanische Spezialitäten an hungrige Gäste.