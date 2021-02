Förderung für Bad Godesberger Schützenverein : Mit Plexiglas zwischen den Schießständen

Bad Godesberg Die Sportschützen Ännchen 1957 erhalten 95.000 Euro aus dem NRW-Förderprogramm „Moderne Sportstätten“. Für das Training haben die Schützen bereits Plexisglas-Scheiben installiert - wenn es denn dann auch wieder starten kann.

Laserpointer-Anlage soll angeschafft werden

Dazu werde man eine komplett neue Brennwertheizung installieren und die Sportstätte auf eine moderne Schließanlage umstellen. Es stehe die Anschaffung einer vollelektronischen Anlage mit fünf Laserpointer-Gewehren einschließlich der benötigten Peripheriegeräte an. „Dies ist für den Verein sehr wichtig, weil wir so auch schon ganz junge Schützen an den Schießsport heranführen können“, erläutert Stuch. Zudem sei die Erweiterung der Belüftungsanlage auf dem Großkaliberstand notwendig. Weitere Arbeiten würden in Eigenleitung erbracht. „Mit den Fördergeldern stellt sich der Verein sehr modern und zukunftsorientiert auf“, unterstreicht Zorn. „Es gibt nur noch sehr wenige Sportschützenvereine, die mit einer so guten Ausstattung aufwarten können.“