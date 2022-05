Bootstaufe der Kanu-Freunde Plittersdorf : Mit Rheinwasser getauft

Musik, Feste, Flohmarkt : Freizeit-Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region Am Wochenende stehen wieder zahlreiche Veranstaltungen in Bonn und der Region an. Es locken kulturelle Angebote, Feste und Events. Auch das Bonner Macke-Viertel-Fest findet wieder statt. Hier gibt es Tipps für die Freizeitgestaltung.