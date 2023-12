Blitzer in Bad Godesberg Mit Tempo 149 durch den Straßentunnel

Mal eben nicht richtig auf die Schilder aufgepasst, das Lieblingslied im Radio mitgepfiffen oder vergessen, dass auf der gewohnten Strecke zur Arbeit an dieser Stelle nicht mehr Tempo 50, sondern nur noch 30 gilt – ein Beispiel ist seit mehr als einem Jahr die Burgstraße. Ein roter Blitz zuckt durch Tag oder Nacht. Und so kündigt sich das Unheil an, Stadt und Polizei wollen Raser ausbremsen und langen dafür in ihre Taschen. Der GA hat die Verwaltung um Zahlen gebeten, wie oft Autofahrer im Stadtbezirk bei Tempomessungen ins Netz gehen. Für einige Verkehrssünder wurde es richtig teuer, weil sie mehr als deutlich zu schnell fuhren.