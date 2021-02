Bauvorhaben in Muffendorf : Politiker stellen Fällung von großem Baum infrage

Bad Godesberg Mitglieder der Bezirksvertretung Bad Godesberg vertagen Fällgenehmigung einer Stiel Eiche. Dadurch verzögert sich der Baubeginn von sechs Reihenhäusern in Muffendorf - Bauordnungsamt ist von der Entscheidung alles andere als begeistert.

Ersatzpflanzungen sind geplant

Auch für die weiteren satzungsgeschützten Bäume, die für diese Maßnahme zur Fällung freigegeben werden sollen, werden Ersatzpflanzungen gefordert“, so die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage. Die Baumkommission nimmt solche Bäume in Augenschein und entscheidet dann, ob sie gefällt werden dürfen oder nicht. Nur hat sich nach der Wahl noch keine neue Baumkommission konstituiert, weshalb auch keine Sitzungstermine terminiert sind. Das hat nun zur Folge, dass die Bezirksvertretung über die Fällung zu entscheiden hat und die Baumkommission im Nachgang durch eine Mitteilungsvorlage über die Entscheidung der Mitglieder der Bezirksvertretung informiert werden - so hat es sich zumindest die Verwaltung vorgestellt.

Die Stiel-Eiche ist das Zünglein an der Waage

Bezirksvertretung Bad Godesberg muss entscheiden

„Ich habe den Bauherrn im Nacken“, so Scharf. Daher kündigte sie bei Vertagung an, sich an Oberbürgermeisterin Katja Dörner zu wenden, sodass per Eilantrag entschieden werden muss. Marcel Schmitt vom Bürger Bund Bonn warnte vor voreiligen Entschlüssen und warb dafür, sich die Sache in Ruhe anzusehen. Er brachte auch eine Umplanung ins Spiel, sodass der Baum stehen bleiben könnte. „Ich betone, dass wir als Bezirksvertretung dafür zuständig sind und nicht die Oberbürgermeisterin“, so Schmitt. „Wenn mit der Fällgenehmigung alles in Ordnung ist, können wir dieser auch zustimmen“, so Jens Röskens von der CDU, dem müsse aber eine eingehende Prüfung vorausgehen.