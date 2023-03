Haute Couture aus Lannesdorf Modedesignerin Fatima Halwani macht Mode, die in der Vogue erscheint

Wenn Fatima Halwani die Türen ihres Modeateliers in Lannesdorf öffnet, bietet sich ein ungewöhnlicher Anblick: Schneiderpuppen stehen überall in dem kleinen Flur verteilt und scheinen den Weg in das Arbeitszimmer zu weisen. Hier entwirft Halwani die Kleider, die die Puppen übergangsweise tragen dürfen, bis die Kundin sie abholt. Fein säuberlich liegen in sechs Regalen an der Wand Stoffe in verschiedenen Farben und Materialien. Ob weiße Spitze, rosa Seide oder blauer Samt – Halwani stehen viele Stoffarten zur Verfügung. Es wird deutlich: Hier entsteht Haute Couture.